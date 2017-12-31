По итогам жеребьевки определились соперники украинских теннисистов в основных сетках турниров WTA Premier и АТР, которые пройдут в Брисбене (Австралия), сообщает со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Элина Свитолина, посеянная под 3 номером на “Brisbane International”, свой первый поединок в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро (WTA 40). Последний очный матч соперниц из четырех общих встреч остался в активе Суарес Наварро (на траве в Бирмингеме в 2016 году испанка победила в упорной борьбе 7-5, 4-6, 7-5).

На кортах в Брисбене Элина ранее выступала три раза и дважды становилась полуфиналисткой (2015, 2017).

Леся Цуренко откроет турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии (WTA 17). В 2014 году Цуренко и Барти провели единственный очный поединок на соревнованиях в Акапулько, где в финале квалификации сильнее была австралийка.

Зато в мужской сетке первым соперником киевлянина Александра Долгополова станет аргентинский теннисист Диего Шварцман (6).

Ранее теннисисты встречались лишь однажды — в 2016 году на грунтовом турнире в Буэнос-Айресе Шварцман одержал победу со счетом 5: 7, 6: 4, 6: 3.

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