Нынешняя украинская власть не только не развивает экономику и приоритетные для нее отрасли, но и развалила существующие промышленные объекты,

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович, передает со ссылкой на .

"К моему глубокому сожалению, уже практически закрыт завод "Південмаш" выпускает он теперь сковородки и кастрюли через день, туалеты не работают. Пару дней назад объявили, что мы не будем достраивать ракетный крейсер, на 95% построенный, в который вложены миллиарды. По одной простой причине: он не нужен нашей воюющей стране. У нас закрылся "" больше нет "Львовского автобусного завода". У нас закрылся "ЗАЗ" больше нет "Запорожского завода", подчеркнул парламентарий.

По словам политика, вместо развития экономики правительство провоцирует создание в Украине дешевой рабочей силы для привлечения иностранных инвестиций.

"Зато у нас открываются масштабные курсы по земледелию. И, как сказал один из сбежавших из страны чиновников-варягов, это замечательно, как здесь все идет: если у нас будет зарплата в районе пяти долларов к нам будут приезжать иностранные компании, открывать здесь фирмы. И мы с вами будем работать. Потому что их будет привлекать маленькая зарплата. Скажите, пожалуйста, мы такую страну хотели иметь? Мы такую страну хотели строить? Нет. А кто же мне тогда ответит, в чем дело?" возмутился руководитель партии "За життя".

Он отметил, что нынешняя власть понимает: при таком положении дел в стране она не сможет выиграть следующие выборы.

"Замечательно недавно выступил еще один "можновладец", заместитель министра. То, что он сказал мечта Януковича просто. Я читаю их: "Я бы запретил вообще выборы по всей стране на 10 лет". Понимаете? Они себе придумали еще одну новую вещь. Не строят, все уничтожают. Понимают, что явно проиграют следующие выборы и теперь предлагают их отменить", констатировал Вадим Рабинович.

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