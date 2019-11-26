Мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за кражу "киндер-сюрпризов" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мужчину приговорили к 1,5 годам тюрьмы за кражу "киндер-сюрпризов"
26.11.2019 18:02
В Николаеве мужчину посадили за кражу киндер-сюрпризов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
киндер-сюрпризов
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николаеве
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