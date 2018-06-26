Американский бизнесмен и миллиардер Билл , основавший , вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, новый вид комаров будет безвреден для человека, и выводить он будет исключительно самцов. Людей кусают исключительно самки. После спаривания насекомые будут пропадать.

Данный вид насекомых нужен для борьбы с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек во всем мире.

Комары являются переносчиками этой болезни. Новый вид комаров будет уничтожать своих сородичей при помощи спаривания.

Кроме того, в процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который взрослым комарам не позволит дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.

Проектом по выводу генно-модифицированных насекомых занимается компания Oxitec.

Ранее сообщалось, что , когда гусеницы быстро умирали а их тела взрывались.

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