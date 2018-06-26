|Билл Гейтс вложил миллионы в создание комаров-убийц
|26.06.2018 03:25
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Американский бизнесмен и миллиардер Билл , основавший , вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц. Об этом пишет со ссылкой на .
По информации издания, новый вид комаров будет безвреден для человека, и выводить он будет исключительно самцов. Людей кусают исключительно самки. После спаривания насекомые будут пропадать.
Данный вид насекомых нужен для борьбы с малярией, от которой ежегодно умирает более миллиона человек во всем мире.
Комары являются переносчиками этой болезни. Новый вид комаров будет уничтожать своих сородичей при помощи спаривания.
Кроме того, в процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который взрослым комарам не позволит дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.
Проектом по выводу генно-модифицированных насекомых занимается компания Oxitec.
Ранее сообщалось, что , когда гусеницы быстро умирали а их тела взрывались.