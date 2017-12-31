Курс Bitcoin 31 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с субботой снизился.

Курс покупки Bitcoin к доллару 31 декабря, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 12 548.54 BTС/USD (-5.34%)

Американская биржа Bitfinex 12 535.00 BTС/USD (-5.40%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с субботой (13 256.00 BTС/USD) упал на 5.34%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 129 738 079 долларов на 10 295 биткоинов.

Читайте: Курс биткоина 30 декабря рухнул

Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира