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В Киеве начали установку новогодней елки
26.11.2019 18:20
На Софийской площади в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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