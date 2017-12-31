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Порошенко подписал изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины
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31.12.2017 11:14
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Президент Украины Петр Порошенко подписал законы из "бюджетного"
пакета. Порошенко подписал "бюджетны" законы Фото: EPA Закон №
2233-VIII, который Верховная Рада приняла 7 декабря, должен
урегулировать отдельные вопросы, связанные с госбюджетом Украины на
2018 год и создать условия для стабильного функционирования
бюджетной системы и реализации медицинской и образовательной
реформ.Закон уточняет порядок формирования и исполнения местных
бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и
местными бюджетами. Документ вступит в силу 1 января 2018
года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I, который вступает в
силу на следующий день после публикации.Изменения в Налоговый
кодекс предусматривают дозволение вопроса о блокировании налоговых
накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых
накладных. Кроме того, внесены изменения в правила беспошлинного
ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных
почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и
преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по
отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции;
регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель
сельскохозяйственного назначения и прочее."Реализация закона
создаст условия для обеспечения сбалансированности бюджетных
поступлений в 2018 году, в том числе за счет увеличения ставок
отдельных налогов, определенных в абсолютных значениях, выполнения
обязательств Украины перед ЕС о постепенном повышении ставок
акцизного налога на табачные изделия, стимулировании
предпринимательской деятельности и либерализации условий ведения
бизнеса, защиты прав налогоплательщиков и усиление ответственности
должностных лиц контролирующих органов за нарушение прав субъектов
хозяйствования", – говорится в сообщении.Закон вступит в силу
1 января 2018 года, кроме определенных законом пунктов, вступающих
в силу на следующий день после опубликования, с 1 июля 2018 года, 1
января 2019 года и с 1 января 2025 года.8 декабря Верховная Рада
приняла поправки к Налоговому кодексу для сбалансированности
бюджетных поступлений в 2018 году
(законопроект №6776-д). Документ был принят во
втором чтении и в целом 252
голосами. Изменения ограничили возможность частого ввоза
товаров через границу Украины без уплаты пошлины и сократили
количество безналоговых пересылок товаров физическим лицам
международными почтовыми службами или компаниями
экспресс-доставки.Согласно поправке №106, физическое лицо в Украине
может получить без уплаты пошлин три товарных почтовых отправления
из-за рубежа на протяжении одного календарного месяца стоимостью до
€150 каждое. Четвертая и все последующие посылки должны облагаться
налогами и акцизами.В предыдущей редакции Налогового кодекса
пошлинами не облагались посылки общей стоимостью в €150 от одного
отправителя без ограничения по количеству.Гендиректор "Укрпочты"
Игорь Смилянский заявлял, что принятое Верховной Радой решение
ограничить ввоз товаров и посылок из-за рубежа – спорное и
может не принести результата.
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