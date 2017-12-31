Президент Украины Петр Порошенко подписал законы из "бюджетного" пакета. Порошенко подписал "бюджетны" законы Фото: EPA Закон № 2233-VIII, который Верховная Рада приняла 7 декабря, должен урегулировать отдельные вопросы, связанные с госбюджетом Украины на 2018 год и создать условия для стабильного функционирования бюджетной системы и реализации медицинской и образовательной реформ.Закон уточняет порядок формирования и исполнения местных бюджетов, межбюджетных взаимоотношений между государственным и местными бюджетами. Документ вступит в силу 1 января 2018 года, кроме подпункта 5 пункта 37 раздела I, который вступает в силу на следующий день после публикации.Изменения в Налоговый кодекс предусматривают дозволение вопроса о блокировании налоговых накладных и расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Кроме того, внесены изменения в правила беспошлинного ввоза товаров на территорию Украины, в том числе в международных почтовых и экспресс-отправлениях; внедряется ряд стимулирующих и преференциальных норм, в том числе о предоставлении льгот по отдельным видам деятельности и на определенные виды продукции; регулируется вопрос индексации нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и прочее."Реализация закона создаст условия для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, в том числе за счет увеличения ставок отдельных налогов, определенных в абсолютных значениях, выполнения обязательств Украины перед ЕС о постепенном повышении ставок акцизного налога на табачные изделия, стимулировании предпринимательской деятельности и либерализации условий ведения бизнеса, защиты прав налогоплательщиков и усиление ответственности должностных лиц контролирующих органов за нарушение прав субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.Закон вступит в силу 1 января 2018 года, кроме определенных законом пунктов, вступающих в силу на следующий день после опубликования, с 1 июля 2018 года, 1 января 2019 года и с 1 января 2025 года.8 декабря Верховная Рада приняла поправки к Налоговому кодексу для сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году (законопроект №6776-д). Документ был принят во втором чтении и в целом 252 голосами. Изменения ограничили возможность частого ввоза товаров через границу Украины без уплаты пошлины и сократили количество безналоговых пересылок товаров физическим лицам международными почтовыми службами или компаниями экспресс-доставки.Согласно поправке №106, физическое лицо в Украине может получить без уплаты пошлин три товарных почтовых отправления из-за рубежа на протяжении одного календарного месяца стоимостью до €150 каждое. Четвертая и все последующие посылки должны облагаться налогами и акцизами.В предыдущей редакции Налогового кодекса пошлинами не облагались посылки общей стоимостью в €150 от одного отправителя без ограничения по количеству.Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что принятое Верховной Радой решение ограничить ввоз товаров и посылок из-за рубежа – спорное и может не принести результата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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