Пограничники задержали двух граждан, пытающихся незаконно пересечь границу

Через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, проследовало 25,7 тыс. лиц и 4 тыс. транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Донецкого отряда на КПВВ "Гнутово" обнаружили автомобиль, водитель которого с нарушениями перевозил товары через линию разграничения к неподконтрольной территории. Гражданин Украины, следовавший на выезд, пытался незаконно перевезти 54 стартовые пакеты мобильной связи и 800 карточек пополнения мобильного счета на общую сумму почти 42 тысячи гривен. Сотрудники государственной фискальной службы (ГФС) изъяли обнаруженный товар для дальнейшего принятия правового решения.

Тем временем, в КПВВ "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили у гражданина Украины, который также передвигался на выход к неподконтрольной территории, паспортный документ с признаками частичной подделки. Нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.