Генштаб ВСУ планирует перерезать «стратегическую артерию» полуострова

Андрей Полунин

Украина рассматривает возможность нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту. Об этом заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«С военной точки зрения объект является довольно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — генерал-лейтенант запаса, который является еще и доктором технических наук.

При этом Романенко признал, что мост через Керченский пролив очень важен для полуострова, и способен улучшить его экономическое положение.

«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также помогать экономическому росту Крыма», — отметил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, добавив, что в этом смысле мост может нести угрозу для Украины.

Заметим: прежде украинская пропаганда настаивала, что в заявленные Москвой сроки соединить мостом Крым с «материком» невозможно. Причем, многие патриотически настроенные громадяне этому слепло верили.

Но дальше врать уже невозможно. 28 декабря Минтранс РФ фотографии первого готового участка моста на острове Тузла. На нем установлены мачты освещения, закреплены ограждения и уложено асфальтовое покрытие. Снимок был сделан во время визита на стройку министра транспорта РФ Максима Соколова. По итогам инспекции были озвучены следующие цифры: готовность только объекта составляет 77%, скоростные автодороги к мосту готовы на три четверти.

Теперь, получается, Киеву кровь из носу нужно показать, что действия «агрессора» не останутся без ответа. Поскольку, как метко сказал в декабре председатель Социалистической партии Украины и экс-советник министра внутренних дел страны Илья Кива, строительство моста между Керчью и Таманью выглядит «насмешкой россиян» над киевскими властями.

Другое дело, что планы авиационных и ракетных ударов не так просто реализовать. Как писали , в скором времени в Крыму будет размещен второй по счету полк С-400. Скорее только, новые «Триумфы» войдут в состав 31-й дивизии ПВО, и будет развернуты в Евпатории. Одно это означает, что Крымский мост будет надежно прикрыт от атак вражеской авиации и ракет.

Ранее, 7 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов рассказал о составе российских Вооруженных сил в Крыму. По его словам, на полуострове создана «самодостаточная группировка войск», в которую вошли военно-морская база, армейский корпус и две дивизии: одна противовоздушной обороны, а вторая — авиационная.

Пополнение получил и Черноморский флот РФ: в его состав вошли шесть подводных лодок, три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». К тому же к ЧФ теперь приписаны фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», вооруженные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».

На что же рассчитывает Киев?

— Крымский мост относится к стратегическим объектам первой категории, — отмечает полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. — К этой же категории относятся, например, АЭС. Оборона таких объектов от диверсионных средств, техногенных аварий и катастроф, а также от военного нападения предусмотрена соответствующими нормативами.

Так, для охраны Крымского моста сформирована отдельная бригада Росгвардии. Для защиты от техногенных угроз — соответствующие структуры МЧС. Парирование военных угроз возложено на соответствующую часть Минобороны, которая включает средства борьбы с динамическими, баллистическими и надводными целями.

— Какими военно-техническими средствами, пригодными для атаки Крымского моста, располагает сегодня Украина?

— Если исходить из досягаемости, атаковать мост может украинская авиация, которая представлена самолетами еще советской конструкции. Это фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители Су-27.

У Киева, кроме того, есть советские тактические ракетные комплексы «Точка».

Собственно, это все украинские средства, которые могут представлять угрозу для Крымского моста.

— С точки зрения нашей обороны, это не очень серьезно?

— Исключать эти угрозы все равно нельзя. Для этого и сформированы подразделения в структурах различных ведомств, в том числе, Минобороны.

Даже если Украина задействует все средства для атаки на мост, у нас имеются возможности для эффективной противовоздушной и противоракетной обороны. Плюс, возможность поражения элементов высокоточного оружия, например, ракет класса «воздух-поверхность».

— Украинский Генштаб действительно разрабатывает план диверсий или даже военного нападения на Крымский мост?

— Генштаб ВСУ просто должен разрабатывать подобные планы. Можно не сомневаться: украинские стратеги разрабатывают не только планы удара по Крымскому мосту, но и планы возвращения Крыма, включая удары по соответствующим объектам, и планы военного захвата территории Новороссии.

Но, естественно, любой украинский удар по Крымскому мосту будет равнозначен объявлению войны России. А самоубийц — даже в Генштабе ВСУ и украинском руководстве — я что-то не замечал…

— У Киева нет систем, которые способны достать до Крымского моста, — считает ведущий знаток Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Попытка украинской авиации прорваться к мосту обречена на полный разгром. Другой вариант — атаковать объект силами флота «незалежной» — еще хуже. Катера с легкими артсистемами, которые составляют костяк ВМС Украины, будут тут же потоплены, причем к мосту их даже близко не подпустят.

Единственное средство ВСУ, которое до моста может достать — это ракета «Точка». Права, ее дальность в стандартном варианте составляет только 120 км, чего для атаки моста недостаточно. Но ракету можно доработать и довести дальность, скажем, до 160 км. Но даже если такую модифицированную ракету запустить в сторону Крымского моста, вероятность попадания ничтожна.

«Точка» изначально не обладала высокой точностью даже при стрельбе на стандартных дистанциях. Попасть же такой ракетой в мост на дальней дистанции, и серьезно его повредить — сценарий, я считаю, невероятный.

ВСУ остается одно — диверсионный акт. Украина может, конечно, отправить к мосту диверсионную группу, и попытаться заминировать опоры, либо взорвать один из пролетов. Но взрывчатки для этого требуется много, а сама операция выглядит очень сложной. Все же нужно учитывать, что Россия не сидит сложа руки, и проводит серьезные контр-диверсионные действия.

Получается, даже чисто теоретически подрыв Крымского моста — задача для Украины непосильная.

Если, конечно, США передадут своим украинским «партнерам» крылатую ракету для такой атаки — например, «Томогавк», — она может достигнуть цели. Но это уже будет актом войны против РФ со стороны Америки, и без адекватного ответа он не останется. Мы ведь можем за это ракеты поставить Северной Корее. Так что вряд ли Вашингтон пойдет на такое расширение военной помощи Киеву.

На деле, реальных возможностей для поражения Крымского моста у Киева нет, даже в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной. И нам по этому поводу особенно беспокоиться не стоит, но бдительность, конечно, сохранять необходимо.