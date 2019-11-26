Под Ровно всем селом вытащили лошадь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Под Ровно всем селом вытащили лошадь
26.11.2019 18:58
ГСЧС помогли сельчанам достать из ямы лошадь
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
ямы
лошадь
достать
сельчанам
помогли
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->