В ближайшие годы Россия отдаст Крым, а сама развалится, считает заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Муждабаев: Хорошего всем добрым и свободным людям Нового года! Фото: skrypin.ua / Facebook "Прогноз простой. В ближайшие годы ось зла оголится до одной матушки-России, и мир ее, безумную, придушит. Она отдаст и Крым, и все, и сама развалится. Хорошего всем добрым и свободным людям Нового года!" – написал он. https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1773917555975445 В июле Конгресс США поддержал законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 2 августа документ подписал президент США Дональд Трамп.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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