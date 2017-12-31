|Муждабаев: В ближайшие годы ось зла оголится до одной матушки-России, и мир ее, безумную, придушит
|31.12.2017 11:22
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https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1773917555975445
В июле Конгресс США поддержал законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. 2 августа документ подписал президент США Дональд Трамп.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации.
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