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В Минэнерго рассказали, как можно использовать скидку РФ на газ
26.11.2019 19:17
Оржель рассказал, куда можно направить средства, полученные от скидок РФ на газ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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