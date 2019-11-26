Кабинет министров Украины принял распоряжение с рекомендациями о Новогодних выходных.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В распоряжении традиционно содержатся рекомендации о количестве выходных дней и отработок на праздники.

Так как Новый год-2020 приходится на среду, Кабмин принял решение сделать 30-31 декабря выходными.

Так у украинцев появится первый четырехдневный уик-энд. Но оба дополнительных выходных придется отработать - 21 декабря и 28 декабря соответственно.

Кроме того выходным будет понедельник 6 января 2020 года. Соответственно на Рождественские праздники тоже ждет четырехдневный отдых - с 4 по 7 января. Понедельник придется отрабатывать в субботу, 11 января.

Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, следовательно будут сокращенными на 1 час.

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