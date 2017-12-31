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Меркель заявила, что будет сотрудничать с Макроном для укрепления европейской экономики
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31.12.2017 11:30
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в предновогоднемо обращении изложила
видение своего четвертого срока на посту главы немецкого
правительсва, который, по ее словам, включает союз с президентом
Франции Эммануэлем Макроном. Меркель будет сотрудничать с Макроном
Фото: EPA Меркель изложила видение своего четвертого срока на посту
главы немецкого правительсва, который, по ее словам, включает союз
с президентом Франции Эммануэлем Макроном для укрепления
экономического влияния Европы и контролироля над миграцией. В то же
время, как отметила Меркель, должны быть соблюдены ценности
толерантности и плюрализма в ЕС и за рубежом.В сентябре
Макрон представил план масштабной реформы ЕС до 2024 года.
Он предусматривает создание общего для стран еврозоны бюджета
для совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена
экономических потрясений, а также введение должности министра
финансов и парламентского надзора на европейском уровне.При этом,
отметил французский президент, речь не идет о переносе долговых
обязательств одних стран на другие, чего опасаются в Германии.15
декабря Меркель и Макрон заявили, что планируют до марта
согласовать реформу еврозоны.В настоящее время еврозона объединяет
19 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.
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