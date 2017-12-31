Канцлер ФРГ Ангела Меркель в предновогоднемо обращении изложила видение своего четвертого срока на посту главы немецкого правительсва, который, по ее словам, включает союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель будет сотрудничать с Макроном Фото: EPA Меркель изложила видение своего четвертого срока на посту главы немецкого правительсва, который, по ее словам, включает союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном для укрепления экономического влияния Европы и контролироля над миграцией. В то же время, как отметила Меркель, должны быть соблюдены ценности толерантности и плюрализма в ЕС и за рубежом.В сентябре Макрон представил план масштабной реформы ЕС до 2024 года. Он предусматривает создание общего для стран еврозоны бюджета для совместных инвестиций и обеспечения стабильности во времена экономических потрясений, а также введение должности министра финансов и парламентского надзора на европейском уровне.При этом, отметил французский президент, речь не идет о переносе долговых обязательств одних стран на другие, чего опасаются в Германии.15 декабря Меркель и Макрон заявили, что планируют до марта согласовать реформу еврозоны.В настоящее время еврозона объединяет 19 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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