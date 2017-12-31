В субботу, 30 декабря, в Днепре в Тоннельной балке обнаружили два трупа - мужчины и женщины, которые повесились на дереве в лесополосе, сообщает со ссылкой на местное издание .

Тела умерших нашел локальный житель Александр. Он рассказал, что прогуливался по балке и увидел между деревьев пару. Молодые люди не двигались. Мужчина решил, что пара шутит, и решил подойти поближе и убедиться. Обнаружив их мертвыми, мужчина вызвал патруль полиции.

По словам патрульных, судя по внешним признакам, пара, скорее только, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли.

По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 — 30. Опознать людей не удалось.

Под ногами у умерших нашли пустые ведра. Судя по всему, на них молодые люди опирались перед повешением. На месте происшествия работает патруль полиции и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира