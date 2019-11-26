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Зеркаль сказала, что может сорвать запуск Северного потока-2
26.11.2019 19:39
Запуск газопровода Северный поток-2 может быть сорван, если США введут санкции.

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Об этом заявила журналистам в Берлине замминистра иностранных дела Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

По словам Зеркаль, санкции США могут помочь не допустить запуск Северного потока-2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу. Она добавила, что для Украины это является дополнительным инструментом в переговорах.

Как заявил на днях глава комитета международных дел Сената США Джим Риш, конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода Северный поток-2 в американский оборонный бюджет на 2020 год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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