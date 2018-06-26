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Шредера переизбрали главой совета директоров "Роснефти"
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26.06.2018 03:28
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Работа в "Роснефти" является "серьезным вызовом", отметил
экс-канцлер Германии Герхард Шредер, подводя итоги годичного
председательства в компании. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Шредер выступает за отмену санкций против РФ Фото:
EPA "Интерфаксу" Шредер заявил, что продолжение работы в РФ
является для него "серьезным вызовом".По словам экс-канцлера, за
тот год, что он занимает свой пост в "Роснефти", "компания сделала
столько, сколько иная корпорация не может сделать и за несколько
лет".Менеджер надеется "на скорейшее ослабление антироссийских
санкций и на усиление позиций "Роснефти" на немецком рынке".Он
напомнил, что российская компания "занимает третье место на рынке
нефтепереработки ФРГ, обеспечивает около четверти импорта нефти
страны, является акционером трех крупных нефтеперерабатывающих
заводов, обеспечивает 5 тыс. рабочих мест".Шредер был главой
правительства Германии с 1998 по 2005 год. В 2006 году возглавил
комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским
газопроводом "Северный поток". С 2016 года руководит компанией
Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного
газопровода).В сентябре 2017 года стал председателем совета
директоров "Роснефти".Канцлер Германии Ангела Меркель
признавалась, что ее огорчает карьера Шредера в компании,
находящейся в европейском санкционном списке.
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