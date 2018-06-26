Работа в "Роснефти" является "серьезным вызовом", отметил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, подводя итоги годичного председательства в компании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шредер выступает за отмену санкций против РФ Фото: EPA "Интерфаксу" Шредер заявил, что продолжение работы в РФ является для него "серьезным вызовом".По словам экс-канцлера, за тот год, что он занимает свой пост в "Роснефти", "компания сделала столько, сколько иная корпорация не может сделать и за несколько лет".Менеджер надеется "на скорейшее ослабление антироссийских санкций и на усиление позиций "Роснефти" на немецком рынке".Он напомнил, что российская компания "занимает третье место на рынке нефтепереработки ФРГ, обеспечивает около четверти импорта нефти страны, является акционером трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивает 5 тыс. рабочих мест".Шредер был главой правительства Германии с 1998 по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом "Северный поток". С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода).В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров "Роснефти".Канцлер Германии Ангела Меркель признавалась, что ее огорчает карьера Шредера в компании, находящейся в европейском санкционном списке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки роснефти что компании шредер германии Теги: мир