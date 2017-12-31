В реку Хоксбери к северу от Сиднея упал самолет. Пять пассажиров и пилот самолета погибли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Потерпевший крушение самолет упал в реку Хоксбери к северу от Сиднея Фото: ЕРА По неподтвержденным данным, четверо погибших – подданные Великобритании. На борту также находился 11-летний мальчик.После падения в реку самолет быстро затонул, поднять его со дна реки пока не удалось. Пока спасатели смогли извлечь из воды тела троих погибших. Причина крушения самолета пока неизвестна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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