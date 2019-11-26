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Под Ровно всем селом вытаскивали лошадь из силосной ямы
26.11.2019 20:14
ГСЧС помогли сельчанам достать из ямы лошадь Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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