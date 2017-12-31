Центральный Банк Великобритании планирует ввести в оборот
криптовалюту, привязанную к фунту стерлингов. Центральный Банк
Великобритании хочет создать свой "биткоин" Фото: ЕРА Возможность
создания аналоговой криптовалюты специалисты Банка Англии начали
изучать в 2015 году. Собеседники издания сообщили, что
электронные деньги должны быть привязаны к национальной валюте
Великобритании – фунту стерлингов.Решение о создании национальной
криптовалюты будет приниматься в течение 12 месяцев, на основании
отчета исследовательской группы. Отмечается, что в случае ввода
криптовалюты в оборот, британские подданные смогут отказаться от
обычных банков и хранить деньги в цифровой форме. Криптовалюта
позволит также осуществлять масштабные транзакции "за
наносекунды".Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она
не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).Кроме Великобритании над созданием национальной
криптовалюты работают центральные банки ОАЭ, Саудовской Аравии и
Китая.
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