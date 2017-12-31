В УЕФА составили сводную турнирную таблицу за всю историю выступлений Кубка чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Самым главным во всех отношениях клубом в истории Кубка европейских чемпионов остался мадридский “Реал”, у которого больше только трофеев (12), матчей (416), побед (249), ничьих (73), а также забитых (926) и пропущенных мячей (449).

В среднем мадридцы забивали 2,23 гола за матч в Кубке чемпионов — ни у кого из других клубов в топ-3 нет даже двух мячей за игру.

“Арсенал” из Лондона, который занимает десятое место, имеет самый высокий рейтинг между команд, которые никогда не завоевывали главный трофей европейского клубного футбола. Следом на 11-й строчке расположилось киевское “Динамо” — у него самый высокий рейтинг между клубов, которые ни разу не играли в финале Кубка чемпионов или Лиги чемпионов УЕФА.

Добавим, что в топ-10 данной генерации вошли кроме “Реала”, еще “Бавария” (2-я), “Барселона” (3-я), “Манчестер Юнайтед”, “Ювентус”, “Милан”, “Бенфика” , “Порту”, “Ливерпуль” и “Арсенал”.

Как сообщал “Динамо” объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании.

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