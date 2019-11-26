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Полиция задержала 19 участников наркосиндиката под руководством депутата
26.11.2019 20:33
Правоохранители разоблачили наркоторговцев, куратором которых оказался депутат Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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