|Канада заявила о готовности разработать дорожную карту безвиза для Украины
|31.12.2017 11:50
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Министр иммиграции Ахмед Хусен готов разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, сообщает Укринформ.
"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", – рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод
Также он добавил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.
"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины – внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", - рассказал он.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Канада и Европейский союз могут вслед за США принять решение о предоставлении Украине летального оружия. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового отделения неотложной медицинской помощи в Одесской области.
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