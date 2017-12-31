Министр иммиграции Ахмед Хусен готов разработать дорожную карту безвизового режима для Украины, сообщает Укринформ .

"Канада довольно консервативно относится к визовым и в целом иммиграционным вопросам. Есть много стран, которые ведут свободную торговлю с Канадой, но не имеют безвизового режима. Однако этот вопрос все-таки продвигается", – рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод

Также он добавил, что сейчас отношения между Украиной и Канадой находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Во время моего общения с Джастином Трюдо он подчеркивал, что вопрос Украины – внепартийный. И мы действительно видим, что все партии парламента благосклонно относятся к Украине", - рассказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Канада и Европейский союз могут вслед за США принять решение о предоставлении Украине летального оружия. Такое мнение выразил президент Украины Петр Порошенко во время открытия нового отделения неотложной медицинской помощи в Одесской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира