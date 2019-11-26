Президент Украины Владимир Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщается на странице Зеленского в Facebook .

"Во время специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей скрылся некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - заявил Зеленский.

Также Зеленский в очередной раз дал телефонный номер Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и призвал сообщать всю имеющуюся информацию им.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти Альперина. С меня лично – дорогой дар тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ ", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня НАБУ задержало заместителя главы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось сбежать, вероятно, его предупредили.

Стоит отметить, что Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016 года. С мая 2018 года Тупальский возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ДФС Украины в период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой. В декабре того же года до марта 2019 года он исполнял обязанности начальника Одесской таможни.

Как сообщалось, в декабре 2017 г. Вадима Альперина, который, по словам ексгенпрокурора Украины Юрия Луценко, является "известным одесским контрабандистом" и раньше предлагал сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долл. взятки, освобожден из-под стражи после внесения залога в сумме 21 млн грн.

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