|Зеленский попросил украинцев поймать за подарок "крестного отца" контрабанды, который сбежал от НАБУ
|26.11.2019 20:40
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил помочь найти "крестного отца" контрабанды, одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщается на странице Зеленского в
Также Зеленский в очередной раз дал телефонный номер Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и призвал сообщать всю имеющуюся информацию им.
Напомним, сегодня НАБУ задержало заместителя главы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Самому Альперину удалось сбежать, вероятно, его предупредили.
Стоит отметить, что Сергей Тупальский начал исполнять обязанности начальника Киевской городской таможни с сентября 2016 года. С мая 2018 года Тупальский возглавлял отдел администрирования таможенных платежей ДФС Украины в период проведения мероприятий по борьбе с контрабандой. В декабре того же года до марта 2019 года он исполнял обязанности начальника Одесской таможни.
Как сообщалось, в декабре 2017 г. Вадима Альперина, который, по словам ексгенпрокурора Украины Юрия Луценко, является "известным одесским контрабандистом" и раньше предлагал сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долл. взятки, освобожден из-под стражи после внесения залога в сумме 21 млн грн.