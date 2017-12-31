26 декабря в небе над станицей Луганской заметили неизвестное световое явление. Впоследствии России заявило, что необычное сияние имеет военное происхождение, сообщает со ссылкой на и .

По информации российских военных, цветные полосы в небе возникли после испытаний межконтинентальной ракеты РС-12М "Тополь", которую запустили с полигона в Знаменском в 90 километрах к востоку от Волгограда.

Как утверждают в , при проведении испытаний специалисты собирали данные, необходимые для разработки эффективных средств для противодействия систем противоракетной обороны.

Австрийский эксперт-метеоролог Штеффен Диц подтвердил, что по времени и расположению этого небесного явления такое объяснение вполне может соответствовать действительности. Однако довольно необычно, что запуск ракеты можно было увидеть с такой дальней дистанции, отмечает немецкий таблоид. По мнению ученого, вероятно, что в "верхних слоях атмосферы ракету осветили солнечные лучи, и это привело к возникновению разноцветного шлейфа, заметного невооруженным глазом".















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