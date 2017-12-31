Обмен военнопленными и налаживание диалога между востоком и западом Украины может быть усложнено из-за привлечения к процессу представителей Киевского патриархата. Об этом сказал в своем интервью блогеру Анатолию Шарию митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Иерарх подчеркнул, что главе УПЦ КП там было не место.

"Кто его позвал туда – я не могу сказать. Он еще раз засвидетельствовал свое лицемерие перед людьми и перед Богом. Как можно просить оружие, как можно призывать к убийству, и при этом приехать и их встречать?" – возмутился он.

Владыка выразил обеспокоенность тем, что после выступления Филарета люди с одной и другой стороны линии разграничения могут разрушить "тот мост, который с таким трудом создавался".

По словам митрополита Луки, одним из факторов неприятия прихожанами на Донбассе событий 2014 года было именно то, что распространилась информация, что будет насаждаться Киевский патриархат.

Ранее, архиерей Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил, что УПЦ, принимая самое деятельное участие в обмене пленными, при этом дистанцируется от политической составляющей этого процесса.

Обмен военнопленными состоялся 27 декабря по схеме "306 на 74".

ПРИВОДИЛ ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА ЗАПОРОЖСКОГО И МЕЛИПОТОЛЬСКОГО ЛУКИ ПОЛНОСТЬЮ.

"Я могу рассказать только ту информацию, которую знаю.

Мои источники – Блаженнейший митрополит Онуфрий, святейший патриарх Кирилл, который озвучил по этому поводу свою позицию на архиерейском соборе, который происходил в Москве и со слов непосредственного участника всех этих событий – архиепископа Климента-управляющего Нежинской епархией.

Владыка уже часто принимал участие в обмене военнопленными.

И начинаю с той стороны и до города Киева он сопровождал этих ребят.

Вот то, что происходило непосредственно, конечно же, большую роль, я думаю, сыграла Украинская православная церковь, однозначно.

Почему я так говорю?

Потому что церковь – это тот мост, который соединяет два берега.

Два берега, так скажем – два политических лагеря, которые находятся в состоянии войны, категорической войны и не приемлим разговор с одной и второй стороны, не принимают двуг друга.

И вот церковь как раз проложила вот этот мост, который, я думаю, поможет решению уже дальнейших вопросов, необходимых для становления мира на украинской земле.

Простой пример мне вот хотелось привести, кто сопровождал наших ребят в серой зоне?

Священники Украинской Православной церкви.

Ни какие представители красного креста, ни какие-то миротворцы, никогда не было.

Были только священники Украинской Православной Церкви. Мало того, я знаю, что с одной и со второй стороны, возникали различные, так скажем, несогласованность, не понимание, но вот ребята они настолько вот, когда увидели наших священников – некоторые даже плакали.

Для меня это очень трогательно и важно.

Сколько пытались, так скажем, различные организации, объединения это сделать, но лишь только Украинская Православная Церковь смогла проложить тот мост для диалога, ту дорожку, благодаря которой мы получили освобождение такого количества ребят.

Митрополит Онуфрий часто встречался с матерями, женами тех ребят, которые находятся сейчас вне территории Украины.

Он обращался к священнейшему патриарху Кирилл, патриарх Кирилл обращался ко всем возможнейшим структурам, которые могли бы повлиять на это все, но ведь мы же получили не только наших украинцев, но были тоже отправлены на ту территорию, ребята, это тоже украинцы.

Но должна была быть политическая воля двух сторон: воли, которые противостояли друг другу.

И УПЦ, она как раз проложила этот путь, она так скажем, взяла их за руки одного и второго.

Хотя они между собой не могут пожать руки, укр православная церковь пожала одному и второму руки.

Благодаря Украинской Православной Церкви произошел этот обмен.

Матеря, жены обращались к нашему преосвященнейшему и у меня такие прошения были, мы отправляли к нашему предстоятелю.

Он разговаривал с Патриахом Кириллом, то есть инициатором этого переговорного процесса и затем уже возращения ребят домой была УПЦ во главе с нашим предстоятелем Блаженнейшем Митрополитом Онуфрием.

Непосредственно его авторитет во всем православной мире, авторитет который незаурядный, сыграли эту огромную роль.

Я расскажу свою ситуацию: когда я увидел на фотографиях этого человека, я был очень удивлен.

Я выходец из Донбасса, свое священническое служение я начинал в Донецке, под омофором Владыки Иллариона.

Мои прихожане сейчас остались на той стороне.

Я спрашиваю их: "что побудило их не принять вот тех событий, которые у нас произошли в 2014 году?".

Ответ был один: "это то, что стали распускать слухи, что будут насаждать у нас Михаила Антоновича Денисенко", (которые у нас средства массовой информации называют Патриархом Филаретом).

То есть людей испугали.

Испугали, в первую очередь, вот этой вот личностью.

Что дальше?

Его заявление о федерализации, о грехе федерализации. Я не нашел ни в одной книге, ни один священный отец не говорит об этом.

Выбор – это сугубо гражданская позиция человека, но это не относится к сфере греховной или духовной сфере.

Вот он сделал свой выбор человек, под влиянием. Под каким-то воздействием, не нам судить.

А он это объявил грехом.

Мало того, я хотел бы спросить у его идиологов, у тех, кто его поддерживает: а как мы можем избавиться от греха?

Или как мы можем очистить свою душу от греха?

Я нигде не найду у святых отцов, что его нужно смывать кровью.

Вот этот проповедник смерти, проповедник злобы и ненависти. Я говорю проповедник, не говорю Апостол.

И теперь позиция нашего престоятеля в этих всех событиях: твердая, четкая.

Он понимает, что здесь в Украине он может встретить негатив, он может быть облит грязью, но он идет ради чего? Ведь действительно, я не могу сказать, что все те ребята, которые были освобождены, это не все были прихожане УПЦ, я убежден, что многие из них даже в церковь не ходили.

Многие может быть даже и не знали, как правильно перекреститься, до всех этих событий.

Но он идет за своим паством и душу полагает.

Как нам говорит священный Апостол или говорит нам Христос, истинный Пастырь. Что он сеет, послушать его слово, он четко сказал: милосердие пробило стену злобы и ненависти, стену непонимания; ведь всепобеждающая любовь.

А Михаил Антонович что говорит?

Он говорит, что оружие, которое он просит за океаном, оно поможет пробить стену?

Непонимание, оно еще больше ее укрепит.

Он говорит, обзывает всех и вся налево и направо, и что это тоже поможет, он говорит – Бог есть правда.

Бог есть любовь, в первую очередь, Бог есть любовь, он есть праведный судья.

И вот, когда я увидел этого человека там.

Я был поражен, как человек и потом я заметил как ведет себя наш предстоятель.

Он не бегал за политическими особами, он тихонечко стоял и молился, он общался с ребятами, он их благословлял, не бегал перед экранами.

А когда пошел первый человек нашего государства, Михаил Антонович, за ним следом, такое чувство, такое чувство, их одной веревочкой связали, обязательно надо попасть в камеру.

Это показатель чего?

Показатель гордыни, а действительно показатель человеческой греховности.

Мне очень больно, те люди, которые с ним общаются, как я уже сказал, проповедником смерти, который заражает свое сердце.

Почему я так говорю?

Ведь, что такое смерть, смерть начинается с заражения души.

Он проповедует ложь, он проповедует смерть души, которая порождает смерть тела.

Почему происходит война? Ведь причина войны, не в полит амбициях, не в каких-то настроениях того или иного политика.

Война происходит потому, что человек забывает Бога.

Его душа умирает и она начинает разлагаться. Но способна ли мертвая душа к назиданию, ведь послушать, о чем говорит Михаил Антонович три года мы слышим одно и то же, никакой новой мысли в его словах не прозвучали, как робот – одно и то же.

Почему?

Потому что дьявол, он не способен созидать, созидает лишь только Христос.

О чем говорит Митрополит Онуфрий.

О любви. О сострадании. О милосердии. Что вознес там, на аэродроме -слова благодарности – всем.

Вот это слова благодарности Богу.

О чем говорил Михаил Антонович?

Там есть хотя слово благодарности, хотя кому-то?

Никому. Лишь только я, я, я.

Еще одна черта горделивого, грехом пораженного и находящегося в духовной смерти человека.

Поэтому видеть его там мне было очень больно.

Мне очень бы хотелось, чтобы ребята ни в коем случае не прикоснулись к смерти, чтобы умерев духовно, не умереть физически.

Пиар, однозначно пиар, гордость его подтолкнули. И кто его туда позвал – не знаю. Но знаю лишь только одно, этому человеку там было не место. И он еще раз засвидетельствовал свою подлость и лицемерие. Лицемерие перед людьми, пред Богом.

Как можно просить оружие, как можно призывать к убийству и при этом приехать и встречать.

Я не знаю, для меня это не понятно.

Во, кстати, после выступления этого человека (Михаили Антоновича), я боюсь чтобы люди, которые находятся с одной и второй стороны, я боюсь, чтобы люди, услышав его призывы, не разрущили тот мост, который с таким трудом создавался – по кирпичику.

Потому что предшествовал разговор, беседы с различными людьми.

Это проходило, конечно же настолько, нельзя сказать в секретном формате.

Потому что если бы узнали СМИ-растрезвонили.

Потому что человек встал с утра не с той ноги и пошло поехало.

Могло бы все разрушится, следовательно настолько кропотливо, тонко Блаженнейший митрополит Онуфрий и в беседах с Патриархом и в беседах с людьми.

От которых это очень многое зависит.

С одной и второй стороны, со стороны Украины, со стороны, не подконтрольной территорией Украине. Он старался это все делать, действительно, это все было на нем и на очень близких для него людей.

Поэтому то, что я знаю, я могу говорить об этом, больше ничего не предполагаю.

О своем предстоятеле я имею право говорить.

Он публичный человек, его пример – скромность, и главное заслужить награду перед Богом. Вот что важно.

И не нарушить тот слабенький свет, еще как зорька, первые лучики мира. Я в это верю.

Если мы начнем это пресекать, мы уподобимся этим же людям.

Баженнейший вот так вот четко говорит: "Владыка, давайте будем молиться Богу, если мы начнем поступать так как они, то есть доказывать, кричать, спорить с ними, чем мы будем отличаться от них".

А мы отличаемся от них, что мы верующие люди, и мы следует за Христом.

Христос с кем-то спорил, кому-то что-то доказывал?

Он проповедовал слово Божье, он исцелял людей, он воскрешал мертвых, он никому ничего не доказывал. Посмотрите, действительно существует сейчас, информационная обстукция для УПЦ.

Откуда поступила команда или почему они о ней говорят?

Когда-то одни представители из средств массовой информаии сказали мне: "Владыка, сейчас Ваша церковь стала не в тренде?", говорю: "В смысле?".

"Ну о Вас теперь нельзя говорить хорошо, либо не говорим, либо говорим только плохо".

"А в чем проблема?".

"Ну Вы же видите кто у власти и тому подобное".

Но говорить правду, Вы обязаны, кто такой журналист; почему журналисты называются санитарами общества?

Потому что он вскрывает вот те социальные пороки, которые есть.

Я всегда, когда общаюсь с журналистами говорю: "коллеги", они говорят: "Владыка, Вы же врач, какие мы Вам коллеги?".

Подождите, я как священник на исповеди вскрываю пороки человеческие, молюсь Богу, чтобы Он этого человека очистил от греха. А Вы мне коллега, потому что Вы мне помогаете вскрыть социальные пороки, действительно мы с Вами делаем одно дело: мы боремся со грехом, наша цель, цель церкви – спасение души человеческой, а как может спастись, если общество будет умирать. Тут тоже есть вопросы.

И вот поэтому-то, как раз, журналисты должны говорить правду.

А когда они говорят: "Ну Вы знаете, ведь кто платит, то и заказывает музыку".

Я говорю: "Простите, Вы за деньги готовы лгать".

Есть четкая указка, что о УПЦ либо ничего, либо плохи.

Любая власть, которая построена на деньгах, на насилии на стремление к власти, нуждается в таких людях.

Чтобы ввести в заблуждение человека, нужны такие личности, как Михаил Антонович, он одет как священнослужитель.

Мало того, почему он одет как Патриарх Московский?

Я могу купить в Украине церковную утварь, в Греции, почему они покупают в Софрино, мне интересно?

Панагию, любые другие достоинства и атрибуты, они используют Софринские, Московские – это показывает несуразность и лживость этого человека.

Но люди видят, а что он же священнослужитель.

Люди, которые прикасаются к нему, они прикасаются к смерти, духовной смерти и он отрывает людей от церкви.

Что нужно врагу рода человеческого? Вы смотрите как ведут политические войны и дебаты, называйте как угодно.

Но Достоевский очень четко сказал: идет война добра и зла и поле битвы – сердце человека.

Этот человек, Михаил Антонович, он внешне точно так же как и я одетый, как архиерей, но о чем он говорит?

Его проповеди о Христе? Или об оружие? Его проповеди о мире или о войне? О чем? О крови?

Вот пример.

Мы свои грехи должны искупать лишь только покаянием, чистой молитвой, добрыми делами, но никогда не должны искупать их кровью. А он учит этому. То есть учит злу, ненависти, и нечеловеколюбию; отсутствие милосердия и человеколюбия, сострадания в его проповедях. есть старый фильм, очень мне нравится, всегда привожу его в пример "Человек с бульвара Капуцинов".

Помните, был развращенный городок, но приехал кинематографист и стал показывать добрые, хорошие фильмы, но стоило ему только отлучится, появляется новый кинематографист с другими фильмами и вновь этот город развращается.

И вот точно так же враг рода человеческого ищет таких же развратителей общества.

Для чего? Оторвать человека от Бога? И чтобы его оторвать пользуется такой вот обманкой. Упаковочка красивая – упаковочка церковная, а внутри – яд.

И вот этот яд – он везде его сеет, везде распространяет и власти этот человек выгоден. Почему? Потому что тогда проще людьми управлять.

Ведь если люди будут слушать священнослужителя, который будет говорить о правде, любви, милосердии, сострадании, будут войны? НИКОГДА.

Почему церковь обливают грязью?

Каких только ярлыков в свой адрес я не слышал?

И призывы к убийству меня и тому подобное?

Почему? Поточу что жжется.

Жжется слово Христово, то которое звучит из уст церкви, а из уст злобы и ненависти.

А у человека очень много греховного, и это очень легко возбуждается и переполняется.

Ведь почему мы не восстаем, мы не бастуем, еще что-то делаем? Мы молимся. У нас есть самое мощное оружие, которым мы стараемся пользоваться.

А этот человек не способен молиться, следовательно он старается пиарится.

Почему я эту организацию с Михаилом Антоновичем называю религиозной организацией под именем патриархата.

Ведь почему люди идут за политиками? Им нравится их идея. Есть те, кому нравится идея вражды, ненависти, люди обозлены на все.

И почему некоторые политики, когда говорит несуразицу, за ними идут люди? Он им сродни.

Есть понятие, это моя точка зрения, понятие духовной конгруэнтности, когда с преподобным – преподобен будешь, а со страптивым развратишишься.

Здесь понимание ада и рая.

Греховный человек он не может находится с праведником, ему тяжело, он как в тисках, но тем не менее находясь постоянно возле праведники он может исправиться и Бог дает ему эту возможность исправиться. Мы четко можем сказать, что наше общество, оно пыталось жить без Бога.

И вот один из лидеров, который отводит еще лдальше от жизни с Богом, и не привызывает к этому как раз и есть Михаил Антонович и вот этой пораженной грехом человеческой природе он сродни, он конгруэнтен, он подходит и они идут за ним, им нравятся его идеи.

Люди обиженные бытом, социальным статусом, своими возможности, они ищут как вылить свои злобу и ненависть, они идут за такими людьми.

Но здесь этому еще способствует, возвращаюсь, СМИ.

Однозначно, они делают ему имидж.

Ведь сколько много стали о нем говорить, сколько стали его показывать, а на самом деле для чего?

Возвращаясь к словам Достоевского вновь –борьба за сердце, умы человеческие.

И вот это борьба в Богом.

Он везде старается попасть в камеру.

Когда-то Блаженнейший Митрополит Владимир сказал, что: "архиерее должны ходить как индийские слоны: важно и не спеша".

Но с той скорость, с которой он ( Михаил Антонович - ред.) перемещался перед камерами я был поражен, в таком возрасте и такая скорость, диву даешься, будучи архиереем, не пропустить ни одной камеры, ни одного журналиста, а тем более, не пропустить первого человека государства.

Возвращаюсь к той мысли, что это еще один знак духовной болезни, он не способен дать адекватную духовную оценку своим действиям.

Он думает, что здесь тоже к этому причастен.

Он так думает.

Он поражен грехом гордыни, этой ненавистью, но при этом он старается где-то себя показать, что он где-то там молится, только о чем молится?

Чтобы нам американцы дали оружие или о том, чтобы люди кровью умывались?

Я бы даже сказал, что это знак беснования, то есть внутри этого человека живет бес. Почему? Мы говорим: «как сумасшедший человек…» мне как врачу проще это говорить. Вот идет раздвоение личности, человек не дает адекватной оценки своим действиям.

Один из признаков шизофрении – бред, один из критериев бреда- неосознание присутствие или прибывание человека в бреду, ему кажется, что он говорит правду, он добивается своей правды – здесь духовный бред или духовная шизофрения, в которой прибывает Михаил Антонович, она не дает ему возможность дать адекватную оценку происходящим событиям, следовательно он там крутится.

Это известное письмо, которое он написал, разве это могло произойти, разве у человека прорвалась совесть или прорвался голос Божий, он услышал Бога и на пороге уже.. мы должны понимать, что он уже не молодой человек. да и в любой момент, Господь нас может призвать он это вот понимает и я думаю, какой-то лучик, проблеск у него появился.

Конечно были попытки, призывы к нему, пытались вразумить, но если почитать святых отцов, они пишут, если человек уже попал крепко зажат в лапах дьявольских, ему оттуда очень тяжело вырваться, несмотря на то, что за него будут молиться многие, должно быть еще желание.

Когда-то у Державина было такое стихотворение "Дурак", там есть такая фраза, что "дурак никогда не признается, что он дурак".

Вот здесь точно так же, грешный человек никогда не признается, что он безнравственный человек, точнее он сам этого не сделает и сколько бы ему не говорили об этом, что это же грех, он все равно об этом будет стоять на своем.

Но, опять же, все вероятно Богу и если он покается, я думаю, Господь его простит.

И вот мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас старался быть похожим на Христа, ни роптать в этой жизненной ситуации, а стараться следовать за ним и конечно же сегодня тоже наше интервью было посвящено тому, что духовно справляться и ни в коем случае не прикасаться к смерти и к ее проповедникам, тем людям к-ые проповедуют вражду и ненависть.

Бог есть любовь и эта любовь, она все побеждает, и пусть эта любовь будет в сердце каждого из нас."

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