|Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения
|31.12.2017 12:01
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В Киевском районном суде города Харькова сегодня будут избирать меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, передает корреспондент .
По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00.
Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
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