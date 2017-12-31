В Киевском районном суде города Харькова сегодня будут избирать меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, передает корреспондент .

По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00.

Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира