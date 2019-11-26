Об этом он заявил после встречи с главами МИД Швеции и Финляндии, передает БЕЛТА.

“Они (главы МИД Швеции и Финляндии. - БЕЛТА) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать? ”, - сказал Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, представители оппозиционных партий покупают автомобили и особняки на деньги от стран Запад.

“Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. (...) То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они (деньги — БЕЛТА) идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?” ,- резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, в воскресенье, 17 ноября, в Беларуси проходили выборы депутатов Палаты представителей национального собрания седьмого созыва. В новый состав парламента не смог пройти ни один представитель от оппозиции.

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