Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в Днепропетровской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает .

По словам первого заместителя, девочка едва живой была найдена в кустах, раздетая и в крови.

“Благодаря быстрому реагированию полиции на своевременное сообщение граждан при отработке местности возле места совершения преступления, а также близлежащих сел был задержан житель соседнего населенного пункта, 1990 г.р. Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа десятилетнего мальчика. Недавно в этом году он уволился”, — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования преступник нанес ранения девочке.

Напомним, мужчина изнасиловал свою девятилетнюю падчерицу в Днепропетровской области.

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