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В Кабмине пообещали экстренно выплатить долги медикам и учителям
26.11.2019 21:27
В правительстве пообещали 27 ноября выплатить долги по зарплате медикам и учителям
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
зарплате
медикам
учителям
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