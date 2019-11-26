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В Кабмине пообещали экстренно выплатить долги медикам и учителям
26.11.2019 21:27
В правительстве пообещали 27 ноября выплатить долги по зарплате медикам и учителям Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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