По информации управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января–октября 2017 года к ним обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту, сообщило посольство Украины в Польше. 175 украинцев в Польше в 2017 году получили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите Фото: EPA Также 175 украинцам присвоили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.Ведомство отмечает, что в 2016 году статус беженца присвоили 32 украинцам, а 64 признаны лицами, которые нуждаются в дополнительной защите."Согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января–октября 2017 года к ним обратились 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое", – говорится в сообщении.По состоянию на 1 июля 2017 года легальные разрешения на проживание в Польше были у более 128 тыс. граждан Украины (из них 79 человек имели статус беженца).В течение первого полугодия 2017 года гражданам Украины выдали 91,4 тыс. разрешений на работу различных типов. "Для сравнения, в течение 2016 года украинцы получили 103,2 тыс. разрешений на работу, а за первое полугодие 2016 года – 41 тыс., что свидетельствует о росте этого показателя в 2017 году почти вдвое", – говорится в сообщении.В посольстве добавили, что дипломатические и консульские учреждения Польши за девять месяцев 2017 года оформили 988,2 тыс. виз (национальные и шенгенские). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество выданных виз практически не изменилось, но количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза", – рассказали в ведомстве. https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/1560421726002181 14 октября министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявлял, что польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе. По его словам, в Польше уже находится много украинцев, а такие "идеологически мотивированные концепции", как переселение, подвергают риску Польшу и поляков.Спикер польского правительства Иоанна Копчинская 30 декабря заявила, что Польша долгое время принимала "беженцев из Украины", где идет война. По словам Копчинской, создается чувство, что Еврокомиссия не заметила этого шага. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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