В воскресенье, 31 декабря, на западе Ирана погибли двое участников массовых протестов, сообщает РБК-Украина.

"В Доруде был несанкционированный протест и люди вышли на улицу, реагируя на призывы враждебных групп, что привело к столкновениям", - заявил заместитель губернатора провинции Лурестан Хабибула Ходжастепур.

По словам чиновника, что полиция не стреляла в толпу. На государственном телевидении Ирана сообщили, что протестующих убили "иностранные агенты". В то же время министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли пригрозил участникам акций.

"Те, кто повреждает общественную собственность, нарушает порядок и закон, должны нести ответственность за свое поведение и заплатить цену", - подчеркнул Фазли.

Стоит отметить, что протесты в ряде иранских городов продолжаются уже третью ночь. При этом правительство временно отключило мобильный интернет из-за того, что отдельные медиа-каналы в сервисе Telegram поощряли "вооруженное восстание".

Кроме этого, государственные медиа Ирана признали, что замалчивали протесты некоторое время по указанию сверху. Они также сообщили, что некоторые из протестующих скандировали лозунги за монархию, которая была в стране до Исламской революции 1979 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки будут работать над созданием международной коалиции против Ирана. Такое заявление сделала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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