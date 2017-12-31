Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал иранский канал amadnews, советовавший использовать "коктейли Молотова" против полиции. Администраторы Telegram заблокировали Фото: ЕРА "Amadnews начал инструктировать своих подписчиков использовать "коктейли Молотова" против полиции и был приостановлен из-за нашего правила "без призывов к насилию". Будьте осторожны – есть линии, которые нельзя пересекать", – подчеркнул он. A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr — Pavel Durov (@durov) 30 грудня 2017 р. 30 декабря с просьбой заблокировать некий канал к Дурову в Twitter обратился министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми. Он заявил, что канал призывает к агрессивному поведению, использованию "коктейлей Молотова" и вооруженному восстанию. @Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 30 грудня 2017 р. В ответ Дуров написал, что призывы к насилию запрещены правилами мессенджера и в случае подтверждения канал будет заблокирован "независимо от его размера и политической принадлежности".28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.США осудили аресты участников акций протеста в Иране.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты нападают на некоторые государственные здания и пытаются их штурмовать. Сообщается, что в провинциальном городе Доруде полиция расстреляла двух участников антиправительственной демонстрации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки telegram что канал amadnews полиции Теги: мир