|Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%. Источник
|26.11.2019 21:54
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Вероятность двухсторонней встречи Путина и Зеленского в Париже помимо саммита в "нормандском формате" близка к 100%. Об этом сообщает российский
О том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют пообщаться с глазу на глаз, “Ъ” сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.
Он и Владимир Путин находили возможность побеседовать отдельно от коллег по "нормандскому формату" во время четырехсторонних саммитов. В 2016 году разговор продлился больше 40 минут.
Как тогда поступит Зеленский?
В случае, если встреча пройдет результативно, наиболее приемлемой реакцией будет благодарность за приглашение.
Без четко озвученного намерения приехать или не приехать.
И с последующим объяснением для СМИ своих планов (где скорее только прозвучит что-то вроде "не вижу возможным").
Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины. Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств.
Но одна из самых острых проблем — газовая.
Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по недавнему телефонному разговору Владимира Путина и Владимира Зеленского, эта тема уже обсуждается на президентском уровне.