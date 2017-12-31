Водитель автобуса напал на одного из пассажиров, обвинив его в том, что тот слишком громко звонил в стоп-вызов.

Пассажир, объясняют, был раздражен тем, что водитель пропустил его остановку, следовательно продолжал нажимать звонок. Инцидент произошел в городе Картахена в Колумбии, передает со ссылкой на .

Директор компании "Транскарибе" рассказал, что "поведение водителя никак нельзя оправдать, но его спровоцировали".

Пассажир Дэвид Перес был раздражен тем, что водитель пропустил его остановку и начал нажимать стоп-кнопку. Свидетели говорили, что водитель вышел из себя, решив, что Перес звонил "очень упорно".

"Водитель говорил, что пассажир неправильно использовал кнопку. Он постоянно нажимал ее, что толкало автобус во время поездки. Видимо, когда машина останавливается и двери, звонок автоматически прекращает звучать, но этот человек не вышла и не нажала кнопку", - говорит один из пассажиров, который снял видео инцидента.

Водитель встал и подошел к пассажиру. Ударил Переса несколько раз. На видео видно, что он пытался его душить, обернув руку вокруг его шеи.

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