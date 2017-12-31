В Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"30 декабря в 13:22 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании ресторанного комплекса "Мега - спорт" в г. Узин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по прибытию на место происшествия спасателями установлено, что горит крыша здания ресторана на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 14:24 и ликвидирован в 15:15. Во время тушения пожара привлекались 6 единиц техники и 29 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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