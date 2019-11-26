Отследить расстояние до Парижа, Лондона или Брюсселя без гаджетов и карты теперь можно в центре Мариуполя. В городе установили "нулевой километр". Такой туристический магнит существует во многих странах, в основном в столицах. Он символизирует точку отсчета от места нахождения до разных уголков мира. Нулевой километр есть также в Киеве на Майдане Незалежности. А теперь архитектурное произведение красуется и в Донецкой области.

Татьяна Верцанова, и. о. начальника отдела промоутирования мариупольского коммунального предприятия m.EHUB:

"Памятный знак "нулевой километр" будет символизировать расстояние до городов Европы. И будет привлекать туристов и жителей города".

Тем временем в украинской столице продолжает развиваться уже ставший легендарным проект "Шукай!". Совсем недавно в центре Киева появилась новая мини-скульптура – письмо на иврите. Миниатюра выполнена в виде "Киевского письма", которое было выдано Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах - рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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