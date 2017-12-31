Мораторий на продажу или отчуждение земли сельхозназначения в Украине продлен на один год – до 1 января 2019 года. В МВФ расчитывали, что мораторий на продажу земли в Украине отменят в конце 2017 года Фото: EPA Документ продлевает действие моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года."Реализация закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в сообщении.Закон вступает в силу на следующий день после его публикации. Газета "Голос України" опубликовала закон 30 декабря, следовательно сегодня, 31 декабря, он вступил в силу.Мораторий действует с 2002 года. Международный валютный фонд ожидал его отмены в конце 2017 года. 7 декабря Верховная Рада приняла закон, которым мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения продлевается до 2019 года. 22 декабря его подписал спикер парламента Андрей Парубий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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