Мораторий на продажу или отчуждение земли сельхозназначения в
Украине продлен на один год – до 1 января 2019 года. В МВФ
расчитывали, что мораторий на продажу земли в Украине отменят в
конце 2017 года Фото: EPA Документ продлевает действие моратория на
продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного
назначения до 1 января 2019 года."Реализация закона позволит
обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового
обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного
назначения", – говорится в сообщении.Закон вступает в силу на
следующий день после его публикации. Газета "Голос України"
опубликовала закон 30 декабря, следовательно сегодня, 31 декабря,
он вступил в силу.Мораторий действует с 2002
года. Международный валютный фонд ожидал его отмены в
конце 2017 года. 7 декабря Верховная Рада приняла закон,
которым мораторий на продажу земель сельскохозяйственного
назначения продлевается до 2019 года. 22 декабря его подписал
спикер парламента Андрей Парубий.
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