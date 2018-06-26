Мэры городов, расположенных вдоль крупнейших в Украине рек - и Южный Буг - выступают против введения новых налоговых отчислений, создания нового органа по управлению внутренними водными путями, который будет наделен функцией аккумулирования средств от канального сбора.

Более того, это приведет к распылению колоссальных средств, между несколькими государственными предприятиями, ведь сегодня эти функции уже выполняет "Администрация морских портов Украины". В условиях децентрализации руководители городов надеются на расширение полномочий органов местного самоуправления в части развития этой отрасли. Об этом ряд городских голов заявили в ходе Украинского муниципального форума, организованного Ассоциацией городов Украины,передает со ссылкой на .

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, сегодня города с портами не получают на развитие инфраструктуры ни копейки портовых сборов. "Это означает, что средства, которые должны тратиться на восстановление инфраструктуры, в том числе городской, дорог, мостов, переходов, переездов, к сожалению, сегодня идут в государственный бюджет, и городу ничего не остается", - отметил он.

По его мнению, эффективным будет распределение имеющихся средств и в пользу городских общин.

Стоит отметить, что согласно законопроекту 2475-4, разработанному межфракционным депутатским объединением "За развитие рек Украины", по 5% доходов АМПУ от портовых сборов и от специализированных услуг в морских портах будут поступать в местные бюджеты территориальных громад, на территории которых расположены морские и речные порты.

Кроме того, местные советы смогут распоряжаться землями внутреннего водного транспорта в пределах населенных пунктов, в их бюджеты будут поступать плата за регистрацию судов, доходы от реализации почвы, изъятой при дноуглубительных работ. Именно при таких условиях местные громады будут заинтересованы в развитии портовой инфраструктуры и увеличении грузопотока. При имеющейся же ситуации городам остаются только разбитые автодороги, мосты, экологическая нагрузка и недовольство местных жителей.

В ведущих странах мира речной транспорт освобожден от уплаты акцизного налога на судовое топливо, от платы за разведение мостов, прохождение шлюзов, пользование водными ресурсами. В Украине, кроме уже имеющихся налогов, чиновники в течение нескольких лет неутомимо насаждают мысль громадам о насущной необходимости ввести еще и речной сбор. Но если мы хотим, чтобы судостроительные предприятия начали работать, были созданы дополнительные рабочие места, бюджеты получали дополнительные финансовые поступления, а речной транспорт был востребован и стал конкурентоспособным относительно других видов транспорта, необходимо снизить налоговую нагрузку на водный транспорт. Сенкевич также считает, что инициатива правительства по введению новых налогов для речных перевозок не будет помогать ни развитию отрасли, ни принесет никакой пользы местным общинам.

"Если взять налог от "ничего" (когда перевозок мало или вообще нет - ред.), то будет "ничего". То есть 100% от 0 - это 0. Поэтому нужно создавать условия, чтобы люди переходили на реку", - отметил Николаевский городской голова. "Сегодня, когда речной транспорт только начинает развиваться в Украине, обложить его налогами, это значит убить его в зародыше. Надо помогать и помогать, а не создавать новые препятствия и облагать реку и взимать дополнительные платежи", - уверен он.

"Такая политика (появление новых налогов - ред.) недальновидная. Компании, которые заинтересованы в водных перевозках, должны иметь возможность развить это направление. Тогда они будут развивать громады, это дополнительные поступления. Мы видим мировой опыт Дуная, который объединяет Европу. Но мы теряем порты и в Херсоне, и в Запорожье, и в Днепре (они являются самыми дорогими портами в мире - ред.). Я убежден, что надо изучать и поддерживать мировой опыт", - считает мэр Голой Пристани Александр Бабич.

Не поддерживают мэры и создание дополнительной структуры - Администрации внутренних водных путей что предложено в "правительственном" законопроекте "О внутреннем водном транспорте", который ранее был возвращен на доработку Верховной Радой. Новая его редакция № 2475-Д действительно кулуарно разработана транспортным комитетом , ведь никто, в т. ч. и представители портовых городов, не привлекались к его разработке.

Новому предприятию хотят делегировать функции аккумулирования средств от канального сбора. Таким образом, учитывая тот факт, что этими вопросами сегодня уже занимается "Администрация морских портов Украины", колоссальные средства от канального сбора будут просто рассеяны, а полномочия будут распределены между несколькими государственными предприятиями, подчиненными Мининфраструктуры.

"Я против создания дополнительных бюрократических организаций, которые будут затруднять развитие бизнеса в Украине. Дополнительные налоги и дополнительные бюрократические структуры не дают ответа на вопрос, почему инвестор должен прийти в Украину", - добавил Александр Сенкевич.

"Дополнительная администратизация или различные центры влияния принятия решения никогда не приводили к поддержке, не предоставляли импульса бизнесу. Я убежден, что наоборот нужно отпустить, создать упрощенные условия налогообложения, чтобы люди понимали, чтобы имели возможность вкладывать средства и в техническое оснащение своего бизнеса. И конечно, в дальнейшем это будет рентабельный результат", - добавляет Бабич.

Зато вариант законопроекта межфракционного депутатского объединения предусматривает прозрачную формулу отчисления 10% доходов АМПУ и оставление за ней управления речными путями.

По мнению городского головы Вознесенска Виталия Лукова, законодательство о развитии внутреннего речного транспорта должно стимулировать и отечественное судостроение, а приоритет для работы на отечественных водных путях должен отдаваться украинскому судоходным компаниям.

"Допуск иностранных судоходных компаний во внутренние воды Украины, исходя из современного геополитического положения вокруг страны - это опасно, потому что все-таки это заход в страну, где есть шлюзы, плотины, где есть оборонные объекты. ... Я скорее бы только, стимулировал развитие нашего региона, где что Херсонщина, что Николаевщина имеют очень мощные судостроительные базы. Для того, чтобы развивать эту промышленность. Судостроительная промышленность тянет за собой десятки направлений экономики Украины, это должны быть наши реки и именно наш бизнес должен на этом зарабатывать", - считает он.

Согласно очередной редакции законопроекта № 2475-Д, правительство и профильный комитет предлагают свободно допускать к международным перевозкам суда под флагами других государств, с которыми Украиной не заключены двусторонние соглашения в сфере судоходства на внутренних водных путях. В проекте же межфракционного депутатского объединения "За развитие рек Украины" говорится о допуске к таким перевозкам только украинских судов, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

По мнению городского головы Новой Каховки Владимира Коваленко, именно законопроект межфракционной группы "За развитие рек Украины" создает условия, наиболее предсказуемые и наиболее четкие для развития водной инфраструктуры, в частности, в части льгот для судостроителей и отмены акциза на топливо для отечественных речных перевозчиков. И создает реальные механизмы для решения насущных проблем городов, расположенных вдоль рек: создание дополнительных рабочих мест, дополнительные денежные поступления в местные бюджеты.

Не стоит забывать о негативном влиянии "правительственного" законопроекта и на развитие речных пассажирских перевозок, которые сегодня едва тлеют городах, где время от времени появляются единичные маршруты. Причина этому проста: из-за большой налоговой нагрузки на речной транспорт, они значительно проигрывают в цене против автобусного и железнодорожного пассажирского транспорта. Ранее такие перевозки дотировались за счет портов и следовательно существовали. Сегодня же их развитие вероятно лишь при отмене или компенсации акцизного налога на судовое топливо, и это предлагают представители межфракционного депутатского объединения в своем законопроекте. В Украине необходимо внедрять лучший опыт ведущих стран мира.

"Все структуры, которые намерены начать бизнес в сфере водных перевозок, должны иметь на определенных этапах льготные условия. Именно освобождение речного транспорта от акциза на топливо будет конкретный характер - это большая дорога, которую надо дать всем транспортникам начать. Иначе они не выпутаются из этой ситуации (с низким уровнем развития перевозок - ред.)", - отметил Коваленко.

Напомним, что в "правительственном" законопроекте не предусмотрено стимулирование судоходства и судостроения. Зато, согласно проекту № 2475-4, такие стимулы предусмотрены путем возмещения части затрат на строительство судов на территории Украины для отечественных судостроителей и акцизного налога на горючее для судоходных компаний.

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