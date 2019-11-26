Погода, Новости, загрузка...
На Балканах произошло второе за день землетрясение
26.11.2019 22:41
В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой 5,8 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 