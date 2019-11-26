Национальный банк Украины объявил о вводе в обращение новой монеты, номиналом 5 гривен. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета вводится в наличный оборот с 20 декабря 2019 года.

В 2020 году появится еще одна монета — 10 гривен.

Монеты номиналом 1 и 2 гривны появились в Украине полтора года назад — в апреле 2018 года. Банкноты (1, 2, 5 и 10 грн) из оборота изымать не будут. В Нацбанке говорят, что купюры постепенно уйдут из обращения сами. Замена банкнот номиналами 5 и 10 гривен на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет.

А банкноты 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени - в среднем один-два года, следовательно банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Также НБУ решил обновить дизайн банкноты номиналом 50 гривен, который был неизменным с 2004 года, а также банкноты номиналом 200 гривен, которая оставалась без изменений с 2007 года.





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