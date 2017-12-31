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Вооруженные силы Украины опубликовали свое поздравление с Новым годом. Видео
31.12.2017 12:46
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своем канале в YouTube опубликовал поздравление с Новым годом. Военные пожелали украинцам "победы, мира, процветания, синего неба и золотых полей". В качестве обратного отсчета перед Новым годом они использовали канонаду орудий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | ВСУ поздравили украинцев с Новым годом Фото: Степан Полторак / Facebook видео Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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