Вооруженные силы Украины опубликовали свое поздравление с Новым годом. Видео
31.12.2017 12:46
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своем канале в YouTube
опубликовал поздравление с Новым годом. Военные пожелали украинцам
"победы, мира, процветания, синего неба и золотых полей". В
качестве обратного отсчета перед Новым годом они использовали
канонаду орудий. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | ВСУ поздравили украинцев с Новым годом Фото: Степан
Полторак / Facebook видео Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube