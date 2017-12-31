Россия загнала себя в тупик и теперь ей остается только два варианта: или продолжать гнуть линию агрессова, или "сдать" президента Сирии Башара Асада и отдать Крым.

Об этом заявил журналист, знаток по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский, передает со ссылкой на

"Москва загнала себя в тупик, выбраться из которого можно, только пойдя на серьезные уступки. Но она не хочет "терять лицо". Для того, чтобы начать восстанавливать отношения, надо, например, отказаться от давления на Украину или имитировать какие-то переговоры по Крыму. Ну или как минимум "сдать" сирийского диктатора Башара Асада", - сказано в публикации.

По его словам, Россия также не намерена прекращать информационные войны.

"Кремлю нечего терять после того, как только ленивый не обвинил его в попытке повлиять на какие-нибудь голосования за рубежом, начиная с президентской кампании в и заканчивая референдумом в Каталонии, а словосочетание "русские хакеры" стало, пожалуй, мемом 2017-го года", - подчеркнул он.

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