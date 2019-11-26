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Зеленский об отношениях с Россией: Ситуация сложная
26.11.2019 23:00
Зеленский заявил, что отношения Украины и РФ сложные
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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