В США температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, в результате чего частично замерз Ниагарский водопад, сообщает РБК- Украина .

"Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды", - предостерегли американские метеорологи.

Кроме этого, понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, что находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить большой Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вода вдоль береговой линии реки Ниагара приобрела черный цвет и неприятный запах . Об этом сообщила группа туристов, заснявшая "черную зловонную лагуну" на видео. Сообщается, что внимание природоохранной службы региона привлекла почерневшая река лишь после того, как видео стало популярным и разошлось в социальных сетях, за что служба принесла свои извинения.

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