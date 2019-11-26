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Епатажна Ані Лорак і Віра Брежнєва в костюмі квітки на "Золотому грамофоні"
26.11.2019 23:22
Уже нікого не здивуєш, що Ані Лорак, Віру Брежнєву і Світлану Лободу вважають зірками російської естради, адже виконавиці частіше бувають в РФ, ніж в Україні.

Днями в Москві пройшла церемонія "Золотий грамофон", на якій вищезгадані співачки отримали таку бажану статуетку.

Емоціями і фотозвітом в Інстаграмі поділилася Ані Лорак і армия Костянтина Меладзе, екс-віагра Віра Брежнєва.

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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)



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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)



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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)



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