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Епатажна Ані Лорак і Віра Брежнєва в костюмі квітки на "Золотому грамофоні"
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26.11.2019 23:22
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Уже нікого не здивуєш, що Ані Лорак, Віру Брежнєву і Світлану Лободу вважають зірками російської естради, адже виконавиці частіше бувають в РФ, ніж в Україні.
Днями в Москві пройшла церемонія "Золотий грамофон", на якій вищезгадані співачки отримали таку бажану статуетку.
Емоціями і фотозвітом в Інстаграмі поділилася Ані Лорак і армия Костянтина Меладзе, екс-віагра Віра Брежнєва.
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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)
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Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)
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Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)
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