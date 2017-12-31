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Закон о госбюджете на 2018 год опубликовали в "Голосі України"
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31.12.2017 12:54
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на
2018 год 30 декабря, он вступит в силу 1 января 2018 года. Закон о
госбюджете официально опубликован Фото: Gordonua.com (архив)
Предельный объем дефицита госбюджета предусмотрен в размере 80,6
млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга
установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60%
ВВП.Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне
24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируются в объеме
21,3 млрд грн.Документом предусмотрено создание в 2018 году
Государственного дорожного фонда с объемом расходов в 32,9 млрд
грн.Закон вступит в силу 1 января 2018 года.Украинский
парламент принял госбюджет на 2018 год 7 декабря.
Изначально предлагалось, что доходная часть госбюджета-2018
составит 877,043 млрд грн, расходная – 948,129 млрд
грн.Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 30
декабря.
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