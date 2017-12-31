Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2018 год 30 декабря, он вступит в силу 1 января 2018 года. Закон о госбюджете официально опубликован Фото: Gordonua.com (архив) Предельный объем дефицита госбюджета предусмотрен в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60% ВВП.Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Поступления от приватизации прогнозируются в объеме 21,3 млрд грн.Документом предусмотрено создание в 2018 году Государственного дорожного фонда с объемом расходов в 32,9 млрд грн.Закон вступит в силу 1 января 2018 года.Украинский парламент принял госбюджет на 2018 год 7 декабря. Изначально предлагалось, что доходная часть госбюджета-2018 составит 877,043 млрд грн, расходная – 948,129 млрд грн.Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 30 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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