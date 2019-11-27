Днями в столиці відбулася 10-та церемонія Best Fashion Awards, на якій було нагороджено кращих дизайнерів. Дану подію не змогла пропустити телеведуча Маша Єфросиніна.



Зірка поділилася емоціями щодо вибору вечірньої сукні у своєму Інстаграмі:



"Досі жодна церемонія в Києві не може зрівнятися з #BFA з дисципліни вечірнього дрес-коду. Ще б пак, як порушити, якщо ти на головній #fashion вечірці року) А коли ти ще й в загадковому сміливому платті, то увагу забезпечено! Відповідаю на мільйон питань про мій наряд - плаття @sol_angelann! Королівські відчуття в ньому - мої)))" - каже Маша.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 20 Лис 2019 р. о 5:46 PST ⠀

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис церемонія маша відповідаю забезпечено Теги: мода