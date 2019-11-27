|Маша Єфросиніна у сукні з голими ногами з"явилась на церемонії BFA
|27.11.2019 00:17
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Зірка поділилася емоціями щодо вибору вечірньої сукні у своєму Інстаграмі:
"Досі жодна церемонія в Києві не може зрівнятися з #BFA з дисципліни вечірнього дрес-коду. Ще б пак, як порушити, якщо ти на головній #fashion вечірці року) А коли ти ще й в загадковому сміливому платті, то увагу забезпечено! Відповідаю на мільйон питань про мій наряд - плаття @sol_angelann! Королівські відчуття в ньому - мої)))" - каже Маша.
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