Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк после продажи доли в 30% телеканала "Еспресо" уплатит почти 7 млн грн налогов в госбюджет, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Яценюк продал свою долю в "Еспресо" Фото: EPA "Опцион на приобретение 30% в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое вещает под логотипом "Еспресо") Яценюк заключил с соучредителем канала Ларисой Княжицкой еще 2013 году, а в июне 2017 года Яценюк реализовал свое право опциона, когда приобрел свою долю корпоративных прав. Получив возможность продажи своей доли телеканала, он реализовал ее во избежание спекуляций о политизации деятельности канала", – написала Лаппо.По ее словам, соглашение заключено "абсолютно прозрачно" – без схем оптимизации налогов и использования офшорных компаний."Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины. Налоги, которые поступят в государственный бюджет, составят около 7 млн грн", – заявила Лаппо. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662984147096319&id=100001534295756 Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно, что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена министра внутренних дел Украины Инна Авакова.30 декабря стало известно, что Яценюк и Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала "Еспресо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван. Авакова владела долей в 40% канала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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