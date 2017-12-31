|
Яценюк продал свою долю канала "Еспресо" за $1,465 млн
|
31.12.2017 13:01
|
Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк после продажи доли в 30%
телеканала "Еспресо" уплатит почти 7 млн грн налогов в госбюджет,
сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Яценюк продал свою долю в "Еспресо"
Фото: EPA "Опцион на приобретение 30% в уставном капитале ООО "Аста
Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри",
которое вещает под логотипом "Еспресо") Яценюк заключил с
соучредителем канала Ларисой Княжицкой еще 2013 году, а в июне 2017
года Яценюк реализовал свое право опциона, когда приобрел свою долю
корпоративных прав. Получив возможность продажи своей доли
телеканала, он реализовал ее во избежание спекуляций о политизации
деятельности канала", – написала Лаппо.По ее словам,
соглашение заключено "абсолютно прозрачно" – без схем
оптимизации налогов и использования офшорных компаний."Все
финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках
Соединенных Штатов Америки и Украины. Налоги, которые поступят в
государственный бюджет, составят около 7 млн грн", – заявила
Лаппо.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1662984147096319&id=100001534295756
Телеканал "Еспресо" был создан осенью 2013 года. Его основателями
выступили Лариса Княжицкая и прежний главный редактор еженедельника
"Комментарии" Вадим Денисенко.В августе 2017 года стало известно,
что совладельцами "Еспресо" стали Яценюк и жена министра
внутренних дел Украины Инна Авакова.30 декабря стало известно,
что Яценюк и Авакова передали свои доли в уставном капитале
телеканала "Еспресо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere
Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин
Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата
Константина Жеваго Иван. Авакова владела долей в 40% канала.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира