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Во Львовской области из воинской части украли бронемашины
27.11.2019 01:26
В одной из воинских частей Львовской области украли бронемашины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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