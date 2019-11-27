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Во Львовской области из воинской части украли бронемашины
27.11.2019 01:26
В одной из воинских частей Львовской области украли бронемашины
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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